МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Документ предполагает увеличение числа морских и речных круизов по стране, расширение маршрутной сети, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

Одна из целей — сделать круизные путешествия более доступными и привлекательными для россиян.

Концепция также предусматривает развитие инфраструктуры круизного туризма, совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании, подготовку кадров и совершенствование образовательных программ в области круизной индустрии.

Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. План мероприятий по её реализации будет разработан Ростуризмом и внесён в Правительство до 1 июля 2022 года.