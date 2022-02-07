МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре снизился на 0,3% к предыдущему месяцу, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Соответствующие данные министерство экономики и технологий страны опубликует в понедельник, 7 февраля, в 10.00 мск.