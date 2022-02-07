2022-02-07T08:01:00+03:00
2022-02-07T08:08:02+03:00
2022-02-07T08:01:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220207/836003531.html
Аналитики ожидают снижения промышленного производства Германии в декабре
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре снизился на 0,3% к предыдущему месяцу, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики... ПРАЙМ, 07.02.2022
экономика, новости, германия, промышленное производство
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в декабре снизился на 0,3% к предыдущему месяцу, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные министерство экономики и технологий страны опубликует в понедельник, 7 февраля, в 10.00 мск.