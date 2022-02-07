2022-02-07T09:10:54+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220207/836003849.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 февраля
Экономика
Новости
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. Ожидаемые в понедельник, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 3:30
AUD
Австралия — Объём... ПРАЙМ, 07.02.2022
мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|7,3%
|-4,4% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь)
|53,1
|51,4 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|51
|50,1 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|9,8%
|
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м)
|1,1%
|
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-0,2%
|0,4%
|18:45
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за январь 2022
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|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 4кв2021/2021
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