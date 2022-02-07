МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России прокомментировал планы президента Белоруссии передать РФ некий документ о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции. Белоруссия ввела ограничения на транзит ряда товаров из Литвы

По словам Пескова, ему ничего неизвестно, когда будет доклад и будет ли передан Владимиру Путину документ, "если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья". Он добавил, что если такой документ появится, то с ним нужно будет ознакомиться, пока неизвестно, о чем там пойдет речь, "поэтому и рано что-либо говорить.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что подготовил для президента РФ документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, "которые бывают на приемах у российского президента".