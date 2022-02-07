Зампостпреда РФ в ООН: многие из санкционных режимов СБ ООН утратили актуальность
ООН, 7 фев — ПРАЙМ. Многие из санкционных режимов СБ ООН сегодня не соответствуют фактической обстановке, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, санкции СБ ООН "должны применяться крайне аккуратно, быть безупречно обоснованными и нюансированными". Как указал Полянский, недопустимо их использование в качестве карательного оружия.
"Международные санкции должны отражать положение дел "на земле" и служить политическому процессу, а санкционные режимы подвергаться регулярному обзору и модифицироваться вплоть до полной отмены", — заявил он.
"По нашим оценкам, многие из действующих сегодня санкционных режимов Совета Безопасности уже не соответствуют фактической обстановке, мешают планам национальных правительств в области государственного строительства, а также социально-экономического развития", — подчеркнул Полянский.
По его словам, Москва настоятельно призывает к тому, "чтобы адресный и гибкий характер рестрикций СБ ООН стал константой".
"Необходимо внимательнее прислушиваться к мнению властей подсанкционных государств, более реалистично формулировать так называемые контрольные показатели, чтобы они не превращались в заведомо невыполнимые задачи", — добавил он.
Зампостпреда добавил, что РФ считает односторонние санкции ущемлением суверенитета стран и вмешательством в их внутренние дела.
"Россия традиционно руководствуется пониманием о том, что санкции СБ ООН являются единственно легитимными. В этой связи растущую обеспокоенность вызывает практика применения отдельными странами и их объединениями односторонних принудительных мер", — сказал он.
"Рассматриваем таковые в качестве вторжения в прерогативы Совета, которые создают помехи по обеспечению мира. Практику задействования таких ограничений трактуем как ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела", — добавил Полянский.
https://1prime.ru/state_regulation/20220207/836010352.html