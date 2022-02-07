ООН, 7 фев — ПРАЙМ. Многие из санкционных режимов СБ ООН сегодня не соответствуют фактической обстановке, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Канцлер ФРГ прокомментировал возможные санкции по "Северному потоку - 2"

По его словам, санкции СБ ООН "должны применяться крайне аккуратно, быть безупречно обоснованными и нюансированными". Как указал Полянский, недопустимо их использование в качестве карательного оружия.

"Международные санкции должны отражать положение дел "на земле" и служить политическому процессу, а санкционные режимы подвергаться регулярному обзору и модифицироваться вплоть до полной отмены", — заявил он.

"По нашим оценкам, многие из действующих сегодня санкционных режимов Совета Безопасности уже не соответствуют фактической обстановке, мешают планам национальных правительств в области государственного строительства, а также социально-экономического развития", — подчеркнул Полянский.

По его словам, Москва настоятельно призывает к тому, "чтобы адресный и гибкий характер рестрикций СБ ООН стал константой".

"Необходимо внимательнее прислушиваться к мнению властей подсанкционных государств, более реалистично формулировать так называемые контрольные показатели, чтобы они не превращались в заведомо невыполнимые задачи", — добавил он.

Зампостпреда добавил, что РФ считает односторонние санкции ущемлением суверенитета стран и вмешательством в их внутренние дела.

"Россия традиционно руководствуется пониманием о том, что санкции СБ ООН являются единственно легитимными. В этой связи растущую обеспокоенность вызывает практика применения отдельными странами и их объединениями односторонних принудительных мер", — сказал он.

"Рассматриваем таковые в качестве вторжения в прерогативы Совета, которые создают помехи по обеспечению мира. Практику задействования таких ограничений трактуем как ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела", — добавил Полянский.