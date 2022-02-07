САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ В СЛУЧАЕ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ НА УКРАИНЕ БУДУТ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИМИ И ВСЕОБЩИМИ — КАНЦЛЕР ФРГ

 

ШОЛЬЦ О СУДЬБЕ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2": МЫ ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ, АБСОЛЮТНО ЕДИНЫ С США

 

ПРОТИВ РФ МОГУТ ВВЕСТИ ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ, ЭТО БУДУТ СОГЛАСОВАННЫЕ И ЕДИНЫЕ МЕРЫ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА — ШОЛЬЦ НА ВОПРОС О САНКЦИЯХ ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2"

 

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