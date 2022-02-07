2022-02-07T23:52:00+03:00
2022-02-08T00:00:36+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220207/836012503.html
Канцлер Германии пригрозил России новыми санкциями
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САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ В СЛУЧАЕ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ НА УКРАИНЕ БУДУТ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИМИ И ВСЕОБЩИМИ — КАНЦЛЕР ФРГ ШОЛЬЦ О СУДЬБЕ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2": МЫ ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ, АБСОЛЮТНО ЕДИНЫ С... ПРАЙМ, 07.02.2022
экономика, новости, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ В СЛУЧАЕ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ НА УКРАИНЕ БУДУТ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИМИ И ВСЕОБЩИМИ — КАНЦЛЕР ФРГ
ШОЛЬЦ О СУДЬБЕ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2": МЫ ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ, АБСОЛЮТНО ЕДИНЫ С США
ПРОТИВ РФ МОГУТ ВВЕСТИ ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ, ЭТО БУДУТ СОГЛАСОВАННЫЕ И ЕДИНЫЕ МЕРЫ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА — ШОЛЬЦ НА ВОПРОС О САНКЦИЯХ ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2"
Новость дополняется.