ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Член комитета сената США по международным делам сенатор-демократ Крис Мерфи подверг жесткой критике канцлера Германии Олафа Шольца за отсутствие прямого ответа на вопрос, будет ли остановлен "Северный поток-2" в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден пригрозил остановить "Северный поток-2" в случае эскалации ситуации ситуации вокруг Украины. Однако, находясь с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц даже не упомянул газопровод. В эфире CNN он повел себя точно так же, несмотря на усилия интервьюера. Аналитики уверены, что Шольц не поставит под удар "Северный поток-2"

"Я бы предпочел, чтобы немцы публично сказали то, что они сказали в частном порядке", — сказал Мерфи в интервью телеканалу CNN.

Отвечая на вопрос о том, есть ли уу него информация о том, брала ли Германия на себя такого рода обязательства по "Северному потоку-2" в частном порядке, Мерфи сослался на ответ Байдена на пресс-конференции. Он также добавил, что "верит на слово" администрации президента США.

"Я не утверждаю, что понимаю политику Германии или природу (созданной) коалиции, но, похоже, это накладывает ограничения на то, что канцлер может публично заявлять по "Северному потоку-2", — заключил сенатор.