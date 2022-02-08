МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам девяти месяцев 2021-2022 финансового года (завершившихся 31 декабря 2021 года) составила 201,3 миллиарда иен (1,7 миллиарда долларов) против убытка годом ранее, следует из финансовой отчетности компании. BP посчитала чистую прибыль за 2021 год

Прибыль на акцию составила 51,44 иены (0,45 доллара) против убытка в 93,98 иены (0,81 доллара) годом ранее. Операционная прибыль составила 191,3 миллиарда иен (1,66 миллиарда долларов) против убытка в 131,6 миллиарда иен (1,1 миллиарда долларов) за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 15,7% в годовом выражении — до 6,154 триллиона иен (53,31 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала Nissan получил чистую прибыль в 32,7 миллиарда иен (283 миллиона долларов) против убытка годом ранее. Операционная прибыль выросла в годовом выражении на 25,1% — до 52,2 миллиарда иен (450 миллионов долларов). Выручка снизилась на 17,8% — до 2,207 триллиона иен (19,12 миллиарда долларов).

По итогам финансового года (который завершится 31 марта) компания ожидает выручку в 8,71 триллиона иен (75,5 миллиарда долларов), что чуть ниже ноябрьского прогноза. При этом компания улучшила прогноз по чистой прибыли — теперь ожидает ее роста до 205 миллиардов иен (1,8 миллиарда долларов) вместо 180 миллиардов иен.

Продажи за девять месяцев фингода выросли в 2,8 раза — до 7,88 миллиона машин. В Европе, включая Россию, продажи Nissan увеличились почти втрое — до 822 тысяч единиц. Компания по-прежнему ожидает уровня продаж по итогам финансового года в 3,8 миллиона автомобилей.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.