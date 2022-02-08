МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предполагается, что таможенники смогут самостоятельно останавливать для досмотра грузовые автомобили вне зон таможенного контроля на всей территории России. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Данный документ предлагает внести изменения, которые позволят оптимизировать деятельность мобильных групп таможенных органов и закрепить их полномочия по самостоятельной остановке автомобильных транспортных средств технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории РФ. Отмечается, что контроль за ввозом и перевозкой товаров таким автотранспортом таможенные органы смогут осуществлять без привлечения инспекторов ГИБДД. На данный момент в отдельных случаях таможенники все еще обязаны их привлекать.

Помимо этого, при осуществлении контроля таможенными органами теперь будет учитываться масса автомобилей со снаряжением, пассажирами и грузом, то есть технически допустимая максимальная масса. Законопроект также уточняет порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов и водителей при остановке автомобилей. Эксперт предупредил о всплеске мошенничества в России из-за санкций

Сейчас самостоятельно таможенные органы могут останавливать автомобильные транспортные средства вне зон таможенного контроля на территориях республик Северного Кавказа, Алтайского и Ставропольского краев, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей и города Санкт-Петербурга. В других местах остановка автотранспортных средств осуществляется органами ГИБДД при взаимодействии с таможенными органами.

По мнению Кабмина, внесение этих изменений положительно повлияет на контроле таможенников за социально значимыми товарами, недопущении ввоза и оборота санкционных товаров, контрафактной продукции, а также пресечении схем минимизации уплаты НДС при взаимной торговле в рамках ЕАЭС.

"Решение задачи недопущения "лжеэкспорта" возможно только в случае обеспечения контроля за товарами в пути их следования по таможенной территории Союза вне зависимости от мер, применяемых в местах выпуска и убытия товаров в рамках системы управления рисками", — считает правительство.

Оно обращает внимание, что в 2021 году мобильными группами таможенных органов остановлено для проверки более 28 тысяч автотранспортных средств, перевозивших более 498 тысяч тонн товаров. При этом по итогам проверочных мероприятий мобильными группами выявлено 2586 транспортных средств, перевозивших более 38 тысяч тонн товаров с нарушениями законодательства РФ о таможенном регулировании (в том числе 664 тонны "санкционных" товаров).

Из них в сопредельные государства возвращено более 21 тысячи тонн товаров, уничтожено 1,6 тысячи тонн товаров, изъято и передано иным контролирующим органам для проведения проверочных мероприятий более 15 тысяч тонн товаров. По результатам деятельности мобильных групп во взаимодействии с иными контролирующими органами в отношении перевозчиков было возбуждено 1073 дела об административном правонарушении и 34 уголовных дела.