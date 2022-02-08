РИМ, 8 фев — ПРАЙМ. Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадий Лисовиченко, арестованный в Италии по запросу РФ, собирался попасть на Украину, на территорию Италии прибыл из Греции, рассказал РИА Новости его адвокат Фабио Скина. Генпрокуратура сообщила о задержании в Италии экс-главы Антипинского НПЗ

Россиянин был задержан 20 января в южном городе Бари, 21 января суд подтвердил его арест, сообщили ранее агентству в Финансовой гвардии страны. Сейчас он находится в тюрьме города Лечче. По словам адвоката, Лисовиченко сразу заявил об отказе от добровольной экстрадиции в Россию.

"Двадцать шестого января были проведены опознавание и допрос, на котором Лисовиченко объявил себя непричастным к инкриминируемым деяниям. Дата следующего заседания еще не определена, мы ждем вызова", — сказал Скина.

Адвокат рассказал, что его клиент прибыл в Бари на пароме из Греции, а затем "из профессиональных соображений" должен быть сесть на самолет до Бергамо и с пересадкой добраться до украинской Одессы. "Это вопросы, связанные с его предпринимательской деятельностью", — сказал Скина.

По его словам, длительность процесса зависит от того, когда российская сторона направит все документы, которые требует итальянская судебная инстанция. Скина вместе с тем сообщил, что не владеет информацией, сделала ли подобный запрос итальянская прокуратура. "Предполагаю, что да. Сроки зависят и от российского, и от итальянского судопроизводства", — отметил он.

Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что готовит запрос об экстрадиции Лисовиченко из Италии. Он был объявлен в международный розыск в ноябре 2019 года.

Управление СК РФ по Тюменской области обвиняет бывшего топ-менеджера в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.

НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.

Сбербанк в мае 2019 года стал собственником 80% завода, а в июне акции НПЗ у банка приобрела компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой выступили сам банк и группа отраслевых инвесторов. В декабре 2019 года завод был признан банкротом, однако продолжил свою работу.

Имущество Антипинского НПЗ в прошлом году было продано с аукциона за 110 миллиардов рублей.