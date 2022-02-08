МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции France Inter, что визит Эммануэля Макрона в Москву был более чем необходим, Париж хочет избежать экономических последствий эскалации на Украине. В МИД Франции рассказали, хватит ли стране газа на зиму

По его словам, единственный вариант, который отстаивает Макрон и который он отстаивал вчера на встрече с Путиным в Москве, это деэскалация. Брюно Ле Мэр отметил, что эскалация конфликта вызовет непреодолимые трудности для всех, в том числе экономические, она приведет к скачку цен на газ, и как следствие — к скачку цен на электричество.

"Это то, чего мы хотим избежать", — пояснил он.

В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов России и Франции, они беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.