Глава минфина Франции рассказал о целях визита Макрона в Россию
Глава минфина Франции: визит Эммануэля Макрона в Москву был более чем необходим
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции France Inter, что визит Эммануэля Макрона в Москву был более чем необходим, Париж хочет избежать экономических последствий эскалации на Украине.
По его словам, единственный вариант, который отстаивает Макрон и который он отстаивал вчера на встрече с Путиным в Москве, это деэскалация. Брюно Ле Мэр отметил, что эскалация конфликта вызовет непреодолимые трудности для всех, в том числе экономические, она приведет к скачку цен на газ, и как следствие — к скачку цен на электричество.
"Это то, чего мы хотим избежать", — пояснил он.
В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов России и Франции, они беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.