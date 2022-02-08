МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. России и Латвии удалось вернуть товарооборот к тем показателям, которые были до пандемии, сейчас он составляет около 3 миллиардов евро, сообщил РИА Новости посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш. Товарооборот России с Египтом вырос на 10%

"Что касается торговли, то мы видим, что 2021 год, несмотря на все ограничительные меры, которые по всему миру, двусторонняя торговля товарами и услугами пошла вверх. Мы в принципе возвратились к тем объемам в денежном выражении, которые были до пандемии. Это примерно 3 миллиарда евро, что является солидным объемом", — сообщил Риекстиньш.

Он уточнил, что до пандемии Россия и Латвия имели сбалансированное торговое сальдо, то есть экспорт и импорт из двух стран были примерно равны, однако в 2021 году импорт из России вырос из-за возросших цен на энергоресурсы.

"По транспорту — автоперевозки очень хорошо пережили этот (пандемийный) период, и объемы растут. Авиаперевозки, конечно, как и во всем мире, потерпели некоторый негативный момент, мы еще не возвратились к тем объемам, которые были до пандемии. Но я уверен, что как только мы переживем пандемию, мы возвратимся к темпам роста, которые имели до 2019-2020 года", — добавил посол.