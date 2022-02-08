МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Британский энергетический гигант BP Plc. не планирует изменений в своем российском бизнесе из-за геополитических рисков, не считает неподтвержденные опасения поводом для беспокойства, заявил глава компании Бернард Луни.

BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 1990-х годов. Компания владеет долей в 19,75% в "Роснефти", а также участвует с ней в ряде совместных проектов по добыче углеводородного сырья. В России под брендом BP работает сеть АЗС, которая, по информации на сайте компании, насчитывает 122 станции в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Пскове, в Тверской, Смоленской и Новгородской областях. Оператором сети по лицензионному соглашению с ВР является компания "Роснефть".

"Мы, как и многие наши коллеги, работаем в России. Работаем уже более 30 лет, и наша задача заключается в том, чтобы фокусироваться на бизнесе, что мы и делаем. Никаких изменений в отношении нашего текущего бизнеса в России нет", — рассказал Луни в ходе конференц-колла с аналитиками, отвечая на вопрос об оценке компанией геополитических рисков, связанных с Россией.

"Говоря о России, одна из вещей, которой я научился в жизни, заключается в том, что не нужно волноваться по поводу чего-то, что еще не произошло. И кто знает, что должно произойти?" — добавил он. Глава BP подчеркнул, что РФ является крупным игроком в мировой энергетической системе, она входит в альянс ОПЕК+, а также поставляет газ и другие энергоресурсы в Европу.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Конфликт в информационном пространстве одновременно увязывается с опасениями за стабильность поставок российских нефти и газа в случае его эскалации.

Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В Кремле подчеркивают, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.