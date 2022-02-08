МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Владимир Путин заверил его в том, что он не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине. По его словам, Владимир Зеленский также подтвердил желание выполнять минские соглашения. Financial Times: Путин и Макрон "продвинули" деэскалацию вокруг Украины

Макрон рассказал, что вчера с Владимиром Путиным он долго обсуждал этот вопрос и российский лидер подтвердил готовность соблюдать минские соглашения, а сегодня на пресс-конференции с Зеленским Макрон поблагодарил его за желание выполнять соглашения.

Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, отметил Макрон.

Президент Франции также сообщил, что встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" пройдет в четверг в Берлине.

Переговоры Макрона с Владимиром Путиным состоялись в понедельник в Москве, они длились более пяти часов. Во вторник Макрон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.