МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Органическая продукция пока обходится российскому потребителю дороже обычной на 25-60%, но эта разница может сократиться до 15-30%, чтобы это произошло, сектору нужно больше внимания со стороны государства, сообщил в интервью РИА Новости директор Национального органического союза Олег Мироненко. Названы продукты - лидеры роста цен в несетевой рознице

"Наши ожидания — это разница в цене в 15-30%, и это адекватные цифры. Если государство проявит активную позицию в поддержке органического производства, шансы снизить цену вполне реальны", — сказал Мироненко.

По его словам, в 2013-2014 годах разница в цене между обычной продукцией и органической составляла 2-3 раза, сейчас же по большинству позиций — от 25% до 60%. "По сути, идет снижение цены на органику, и говорить о том, что она много дороже, уже не приходится. Но в период пандемии цены на индустриальную продукцию росли быстрее, чем на органическую, и сейчас органика работает на грани себестоимости", — заметил он.

Стандарты производства органической продукции подразумевают отсутствие пестицидов, агрохимикатов, антибиотиков, загустителей, преобразователей вкуса. Закон "Об органической продукции в РФ" вступил в силу 1 января 2020 года, по мнению Мироненко, институционально подчеркнув развитие этого направления в стране и повысив интерес к нему как сельхозпроизводителей, так и потребителей.

"В ближайшие годы ряды участников рынка пополнят компании, которые сейчас находятся на этапе конверсии (переход предприятия от индустриального сельского хозяйства к органическому — ред.). Но без программы поддержки на федеральном уровне число новых производителей будет снижаться", — считает он.

На конец января текущего года в реестре Минсельхоза было 105 производителей органики: многие из них – те, кто поменяли свою сертификацию с европейской на российскую, вторая часть – переработчики, которые работают с зерновыми, также это компании по производству алкогольной продукции. "Поэтому в целом нельзя сказать, что мы видим много новых компаний", — заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.