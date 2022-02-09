МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) в 2021 году составила 8,576 миллиарда долларов против убытка в 5,5 миллиарда в 2020 году, следует из отчета компании. BP посчитала чистую прибыль за 2021 год

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 2,63 доллара против убытка в 1,69 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 88,744 миллиарда долларов, что почти в 2 раза выше аналогичного показателя 2020 года.

Equinor в четвертом квартале получила чистую прибыль в 3,37 миллиарда долларов против убытка в 2,416 миллиарда годом ранее. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,04 доллара против убытка в 0,75 доллара год назад. Квартальная выручка оказалась в 2,7 раза выше аналогичного показателя годичной давности и составила 32,125 миллиарда долларов. Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за год составила 70,7 доллара за баррель — в 1,7 раза выше, чем в 2020 году.

Объем добычи углеводородов в четвертом квартале составил 2,158 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2020 года. По итогам всего года он практически не изменился — составил 2,079 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Компания также сообщила, что программа обратного выкупа акций в 2022 году будет насчитывать 5 миллиардов долларов по сравнению с 1,3 миллиарда годом ранее.

Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году, и до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах мира. Крупнейший акционер — Норвегия.