АФИНЫ, 9 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Грецией вернулся на уровень, который был до введения ограничений из-за пандемии коронавириса, сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости в преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника. Посол Маслов рассказал об увеличении потока российских туристов в Грецию

"За январь-ноябрь 2021 года двусторонний товарооборот вырос на 52,5%, до 3,8 миллиарда долларов США, и уже вернулся на допандемийный уровень. Наш экспорт при этом составил 3,5 миллиарда долларов", — сказал посол.

Говоря об инвестициях, Маслов сказал, что российские бизнесмены реализуют два крупных проекта по сооружению гостиничных комплексов на островах Крит и Скорпиос стоимостью свыше 400 миллионов и 165 миллионов евро соответственно, и оба проекта получили статус стратегических инвестиций.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 12.00.