МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в январе составил 103 пункта, как и в декабре, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Запасы нефти в ОЭСР в ноябре упали до минимума за семь лет

"Среди основных развивающихся экономик CLI Китая (промышленный сектор) продолжает указывать на ослабление роста, похожие сигналы появляются для Индии, и рост продолжает замедляться в Бразилии. В России CLI теперь указывает на стабильный рост", — оценивает ситуацию ОЭСР.

Показатель в других странах неформального клуба БРИК в отчетном месяце снизился: в Китае показатель опустился до 99 пунктов с 99,1 пункта месяцем ранее, в Индии — до 100 пунктов со 100,1 пункта пункта, в Бразилии — до 98,1 пункта со 99 в декабре.

Кроме того, агрегированный CLI стран "большой семерки" в январе снизился до 100,2 пункта со 100,3 пункта в декабре. CLI стран "семерки" показали в основном слабое снижение, CLI Франции в целом остался на уровне 100 пунктов, Японии — 100,5 пункта. CLI Канады опустился до 100,2 пункта со 100,3 пункта, Германии — до 100,9 пункта со 101 пункта, Италии — до 101,1 пункта со 101,2 пункта, Великобритании — до 100,5 пункта со 100,6 пункта, США — до 99,9 пункта со 100 пунктов.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть-девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.