События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 февраля
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 10 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь)
|69%
|68%
|11:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|12:05
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|13:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|15:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|16:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|5,5%
|5,9%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,6%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|7%
|7,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,6%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|238 тыс
|230 тыс
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (январь)
|-21 млрд долл
|25 млрд долл
|23:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 04.02)
|634,1 млрд долл (на 28.01)
|RUB
|ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ГМК Норильский никель — телеконференция менеджмента
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за январь 2022
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Интер РАО — производственные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20220209/836026511.html