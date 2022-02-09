МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Санкции Лондона против российских физических и юридических лиц вызовут новый виток напряженности в отношениях РФ и Британии, сообщило министерство иностранных дел России в связи с визитом главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву. Европа заранее считает убытки от санкций против России

Ведомство отметило, что британское правительство внесло в парламент документ, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц. В МИД РФ отметили, что таким образом Лондон хочет получить возможность вводить ограничения в отношении любых компаний, которые связаны с российским государством, работают в интересах российского государства либо относятся к стратегически важной для российского государства отрасли экономики.

"В случае реализации подобный шаг вызовет очередной виток напряженности в двусторонних отношениях. Кроме того, тем самым Великобритания подрывает собственную инвестиционную привлекательность и фактически угрожает своему крупному бизнесу, активно взаимодействующему с российскими экономическими операторами", — говорится в заявлении министерства иностранных дел России.