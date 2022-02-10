МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Конгрессу США не хватает времени, чтобы рассмотреть законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины, передает Bloomberg. В МИД России рассказали о последствиях возможных новых санкций Лондона

Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав по законопроекту. Таким образом, даже если в сенате, где инициируется данный вопрос, удастся прийти к соглашению, то окончательного принятия закона, для чего нужно голосование в нижней палате, придется ждать несколько недель.

Ранее группа демократов во главе с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Объектом санкций может стать, в частности, газопровод "Северный поток-2".

При этом республиканцы и демократы не могут договориться между собой о том, насколько эффективными будут предлагаемые меры. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл считает, что законопроект не удержит Россию от реализации приписываемых ей агрессивных планов в отношении Украины.

"Я не думаю, что (президента России Владимира) Путина остановит какой-либо законопроект в Сенате", — сказал он. По мнению Макконнелла, газопровод "Северный поток-2" должен быть уже сейчас подвергнут санкциям, и что у президента Джо Байден уже есть достаточно полномочий, необходимых для этого.

Также республиканцы не согласны с тем, что жесткие санкции против России могут быть введены только в случае "вторжения" России на Украину, тогда как демократы отказываются действовать превентивно.

Россия отрицает приписываемые ей на Западе "агрессивные" намерения в отношении Украины.