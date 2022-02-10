МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Руководители комитета сената конгресса США по иностранным делам заявили, что российская кибератака против Украины станет первой в списке действий, которые повлекут за собой санкции против России, причем еще до "вторжения", планы которого на Западе приписываются Москве. Об этом сообщило издание Politico. СМИ: в конгрессе США не могут достичь согласия по санкциям против России

"Если бы были введены санкции до вторжения, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины", — заявил член комитета Крис Мерфи.

Председатель комитета Боб Менендес заявил, что законодатели даже рассматривают возможность введения санкций за "российские хакерские операции", которые уже, как утверждают в США, предприняты против Украины.

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Объектом санкций может, в частности, стать газопровод "Северный поток-2". Между тем, законопроект о санкциях вызвал разногласия между партиями.

Россия отвергает приписываемые ей агрессивные намерения в отношении Украины.