МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Руководители комитета сената конгресса США по иностранным делам заявили, что российская кибератака против Украины станет первой в списке действий, которые повлекут за собой санкции против России, причем еще до "вторжения", планы которого на Западе приписываются Москве. Об этом сообщило издание Politico.
"Если бы были введены санкции до вторжения, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины", — заявил член комитета Крис Мерфи.
Председатель комитета Боб Менендес заявил, что законодатели даже рассматривают возможность введения санкций за "российские хакерские операции", которые уже, как утверждают в США, предприняты против Украины.
Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Объектом санкций может, в частности, стать газопровод "Северный поток-2". Между тем, законопроект о санкциях вызвал разногласия между партиями.
Россия отвергает приписываемые ей агрессивные намерения в отношении Украины.