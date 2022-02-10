МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в январе выросли на 7,3% в годовом выражении после роста на 7% месяцем ранее, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Запасы нефти в США за неделю неожиданно упали

Официальный релиз об этом будет опубликован министерством труда США в среду, 10 февраля, в 16.30 мск. Показатель может стать максимальным с февраля 1982 года.

В то же время министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 5 февраля. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 8 тысяч — до 230 тысяч заявок.

В 22.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в январе профицит бюджета страны составил 25 миллиардов долларов против дефицита в 21 миллиард в декабре.