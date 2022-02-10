МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 10 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь) 70% 74% (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) 2,6% 8,2% (факт)
11:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
12:05 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
13:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
15:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
16:15 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 5,5% 5,9%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,6% 0,5%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 7% 7,3%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,6% 0,5%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 238 тыс 230 тыс
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (январь) -21 млрд долл 25 млрд долл
23:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 04.02) 634,1 млрд долл (на 28.01)  
  RUB ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ГМК Норильский никель — телеконференция менеджмента    
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за январь 2022    
  RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Интер РАО — производственные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 2021    