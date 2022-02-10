МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минфин России сообщил на своем сайте, что федеральный бюджет Р в январе, по предварительной оценке министерства, был исполнен с профицитом в 124,992 миллиарда рублей. В Минфине рассказали о расходах федерального бюджета на нацпроекты

По данным Минфина, объем поступивших доходов достиг 2,089 триллиона рублей, что составляет 8,3% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 794,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовые — 1,295 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 1,964 триллиона рублей, или 8,3% к общему утвержденному годовому объему и 8,2% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

ФНС России перечислила в бюджет за январь 1,457 триллиона рублей, или 8,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год; Федеральная таможенная служба — 549,6 миллиарда рублей (8,8% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 82,298 миллиарда рублей, или 4,1% к годовому прогнозу.