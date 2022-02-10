ЛОНДОН, 10 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о "самых жестких" санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на заявление ведомства.

В заявлении МИД, которое цитирует газета, указывается, что новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. "Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами", — говорится в сообщении. Украина собралась прокормить миллиард человек

Напомним, что ранее МИД России проинформировал о том, что британское правительство внесло в парламент документ, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц. В МИД РФ отметили, что таким образом Лондон хочет получить возможность вводить ограничения в отношении любых компаний, которые связаны с российским государством.

В четверг глава МИД Британии Лиз Трасс находится с визитом в Москве. Визит Трасс пройдет на фоне представления на прошлой неделе в британском парламенте поправок в законопроект, который призван ужесточить санкционный режим в отношении России. По словам самой Трасс, это самый жесткий за всю историю санкционный режим, который когда-либо применялся против России. Тем не менее, в случае одобрения закона, санкции не вступят в силу автоматически, они будут введены, если британская сторона посчитает, что Россия "вторглась" на Украину.