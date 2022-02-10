БРЮССЕЛЬ, 10 фев — ПРАЙМ. Влияние на экономику Евросоюза нынешней волны распространения коронавируса, связанной со штаммом "омикрон", будет непродолжительным, говорится в зимнем экономическим прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

"Этот прогноз предполагает, что воздействие на экономику, вызванное текущей волной инфекций, будет недолгим, и что большинство проблем в поставках исчезнут в течение года", — пишет ЕК.