МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов заявил в интервью заявил РИА Новости, что предложения о введении запрета на добычу углеводородов в Арктике не рассматривались и не планируются к рассмотрению в рамках Арктического совета. Ростуризм и Росстандарт утвердили ГОСТы в арктическом туризме

Он отметил, что Россию ничуть не меньше Евросоюза беспокоит будущее Арктики. РФ рассматривает устойчивое развитие Арктики комплексно — не только в его природоохранном, но и социальном и экономическом измерениях.

"Очевидно, что упомянутые планы ЕС создают риски для работы российских экономических операторов в данном регионе, для развития устойчивой грузовой базы для Северного морского пути", — сказал дипломат.

По его мнению, попытки решения глобальных климатических вызовов за счет искусственного ограничения экономической деятельности в Арктике не выдерживает никакой критики, в том числе в контексте реализации принципов Environmental Social Governance.

"Говоря о каких-либо запретах, нужно понимать, что последствия таких решений затронут в первую очередь конкретных потребителей, в данном случае — европейских", — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что "отказ от добываемых в Арктике нефтегазовых ресурсов — вместо нацеленности на совместную работу по разработке комплекса мер по снижению выбросов парниковых газов через внедрение наилучших доступных технологий — чреват подрывом устойчивости глобального энергетического рынка". Поэтому Москву не могут не настораживать "столь напористые попытки Евросоюза утвердить свои политические амбиции в арктическом регионе, распространить на него свое влияние и ослабить перспективы его устойчивого развития", резюмировал Корчунов.

Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Документ среди прочего фиксирует требование Брюсселя установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах и критикует действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.