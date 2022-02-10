МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Путин сообщил на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле, что за 2021 год товарооборот между странами вырос более чем на 34%. ВВП Казахстана вырос на 4% в 2021 году

Российский лидер рассчитывает, что РФ и Казахстан будут использовать свой потенциал взаимодействия на экономическом треке и ему приятно констатировать, что РФ является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана.

Он также напомнил, что в 2022 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и "здесь есть над чем поработать".

"Есть крупные проекты и в космосе, и в энергетике, и в машиностроении", — сказал Путин, добавив, что общий объем проектов — 18 миллиардов долларов.