МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 28 января по 4 февраля выросли на 0,1% и составили 634,9 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка. Нацбанк сообщил о снижении международных резервов Украины

"Объем международных резервов по состоянию на 4 февраля составил 634,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 0,8 миллиарда долларов, или на 0,1%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов. Исторический максимум составляет 639,6 миллиарда долларов — он был зафиксирован 21 января.