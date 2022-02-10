События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 февраля
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День основания государства — выходной день
|1:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|10:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2021)
|-2,5%
|2,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|1,1%
|1,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|1,0%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь)
|1,1%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|1,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-11,34 млрд ф.ст.
|-12,5 млрд ф.ст.
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь)
|-5,67 млрд ф.ст.
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,4%
|0,4%
|11:05
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2021)
|6,8%
|6,4%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|1,2%
|18:00
|USD
|США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|64,1
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|67,2
|67,5
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|497
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|613
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-23,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|368,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|172,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|158,8 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-79,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-60,6 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|14,2 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|29,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом
|8,5%
|9,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Лента — ВОСА (реестр закрыт 19.01.2022, увеличение УК путем допэмиссии посредством закрытой подписки)
https://1prime.ru/state_regulation/20220210/836034337.html