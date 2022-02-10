МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День основания государства — выходной день    
1:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
10:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2021) -2,5% 2,6%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 1,1% 1,1%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,9%  
10:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 1,0% 0,1%
10:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь) 1,1% 0,1%
10:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 1,1%  
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь) -11,34 млрд ф.ст. -12,5 млрд ф.ст.
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь) -5,67 млрд ф.ст.  
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,4% 0,4%
11:05 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
12:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2021) 6,8% 6,4%
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 1,2%  
18:00 USD США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике    
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) 64,1  
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) 67,2 67,5
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 497  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 613  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -23,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 368,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 172,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 158,8 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -79,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -60,6 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 14,2 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 29,7 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом 8,5% 9,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
  RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Лента — ВОСА (реестр закрыт 19.01.2022, увеличение УК путем допэмиссии посредством закрытой подписки)    