МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ.Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 5-6% с 4-4,5%, прогноз по годовой инфляции в 2023-2024 годах — на уровне в 4%. Эксперт объяснил, что будет после повышения ставки ЦБ

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 п.п. — до 9,5% годовых.Банк России сохранил прогноз по годовой инфляции в 2023-2024 годах в 4%.

Инфляция в стране складывается значительно выше октябрьского прогноза регулятора, баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных, отмечает Банк России.

Усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с волатильностью на глобальных рынках, в том числе под влиянием геополитики, отмечается в сообщении.

Инфляция в России складывается значительно выше октябрьского прогноза ЦБ, баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. В январе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после снижения в декабре, тем не менее были ниже пиковых значений осени 2021 года. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%", — отмечает ЦБ.

"Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами", — добавляет регулятор.