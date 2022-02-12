МОСКВА, 12 фев ПРАЙМ. Бразильская делегация во время визита в Россию обсудит вопросы поставки удобрений и сотрудничество в сфере энергетики и обороны, сообщил президент страны Жаир Болсонару.

"Я был приглашен президентом Путиным. Бразилия во многом зависит от удобрений из России и Белоруссии. (В Россию) отправится группа министров, чтобы обсудить и другие темы", — сказал он, добавив, что речь идёт об энергетике, обороне и сельском хозяйстве.

Доля России на рынке удобрений Бразилии составляет около 20%. В ноябре прошлого года Россию посетила министр сельского хозяйства Тереза Кристина да Коста, чтобы обсудить увеличение поставок удобрений в Бразилию.

Заявление президента транслировалось в его соцсетях.

Болсонару посетит Россию на следующей неделе. Запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с предпринимателями.