Президент Бразилии назвал цель своего приезда в Россию
Президент Бразилии во время визита в РФ обсудит сотрудничество в энергетике, обороне и АПК
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МОСКВА, 12 фев ПРАЙМ. Бразильская делегация во время визита в Россию обсудит вопросы поставки удобрений и сотрудничество в сфере энергетики и обороны, сообщил президент страны Жаир Болсонару.
"Я был приглашен президентом Путиным. Бразилия во многом зависит от удобрений из России и Белоруссии. (В Россию) отправится группа министров, чтобы обсудить и другие темы", — сказал он, добавив, что речь идёт об энергетике, обороне и сельском хозяйстве.
Доля России на рынке удобрений Бразилии составляет около 20%. В ноябре прошлого года Россию посетила министр сельского хозяйства Тереза Кристина да Коста, чтобы обсудить увеличение поставок удобрений в Бразилию.
Заявление президента транслировалось в его соцсетях.
Болсонару посетит Россию на следующей неделе. Запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с предпринимателями.