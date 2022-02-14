МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Москве в начале февраля снизился до 0,45% и приблизился к допандемийному, сообщила РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. Доходы от налогов в бюджет Москвы выросли на четверть

По ее словам, в 2021 году продолжилось снижение уровня зарегистрированной безработицы в 2,6 раза. Показатель на 1 января текущего года составил 0,50%, а к 7 февраля снизился до 0,45%.

Зяббарова отметила, что помимо снижения безработицы в столице отмечается последовательный рост зарплат: уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в городе по итогам января – ноября 2021 года вырос на 9,7% в годовом выражении.