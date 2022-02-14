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Собянин 2 марта в прямом эфире ответит на вопросы москвичей
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Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Это произойдет 2 марта в 20.00 мск в эфире телеканала "ТВ... ПРАЙМ, 14.02.2022
регионы, экономика, новости, сергей собянин, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Это произойдет 2 марта в 20.00 мск в эфире телеканала "ТВ Центр", уточняется в сообщении.
Чтобы задать вопрос, необходимо воспользоваться специальной формой на сайте мэра и правительства столицы, указав имя, адрес электронной почты и тему вопроса. Также можно будет отправить видеовопрос.