МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Безработица в Москве приблизилась к допандемийному уровню

Это произойдет 2 марта в 20.00 мск в эфире телеканала "ТВ Центр", уточняется в сообщении.

Чтобы задать вопрос, необходимо воспользоваться специальной формой на сайте мэра и правительства столицы, указав имя, адрес электронной почты и тему вопроса. Также можно будет отправить видеовопрос.