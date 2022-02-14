МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На Совет Госдумы во вторник, 15 февраля, отправят два проекта о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Первый — на имя президента, второй — в МИД, для ускорения процедуры признания, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в комитете нижней палаты парламента по СНГ.

"Завтра на Совет Думы будут вынесены два постановления. В одном говорится о направлении в адрес президента. Второе — о том, чтобы отправить на консультацию в МИД, чтобы (скоординировать) с минским процессом", — цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что представители "Единой России" внесли второе постановление, которое ускоряет процесс признания, отметил источники и пояснил, что процедура предусматривала, прохождение документом ряда инстанций, среди которых администрация президента, потом МИД, затем бумага отправляется обратно в АП, и после этого к президенту страны. Было предложено ускорить этот процесс и отправить постановление сразу в МИД.

Напомним, что ранее депутаты нижней палаты парламента России от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Другой вопрос — скорейшее проведение переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.