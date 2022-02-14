ВЕНА, 14 фев — ПРАЙМ. Запрошенное балтийскими странами заседание ОБСЕ в связи с "необычной военной активностью" состоится в понедельник 14 февраля, сообщили РИА Новости в польском председательстве организации.

Начало заседания запланировано на 15.00 (17.00 мск).

При этом запрошенные Киевом консультации по Венскому документу пройдут 15 февраля, добавляется в сообщении.

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия не будет участвовать в заседании ОБСЕ, запрошенном балтийскими странами