МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ЕС и НАТО могут ввести жесткие санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Зеленский призвал Евросоюз срочно ввести санкции против России

"Обсудил последние события в тревожной ситуации на границе Украины с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими европейскими коллегами. Решение — в деэскалации и дипломатии. ЕС и НАТО готовы ввести жесткие санкции в случае, если Россия продолжит агрессию", — написал он в твиттере.

Страны запада обвиняет Россию в якобы планах по эскалации украинского кризиса. В Москве категорически отрицают это и заявляют, что никому ничем не угрожают, а подобные утверждения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО рядом с границами РФ.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, РФ не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

Кроме того, РФ неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.