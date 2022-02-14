МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Белоруссия по итогам прошлого года нарастила объем экспорта на 36,7% в годовом выражении — до 39,9 миллиарда долларов, сообщили в понедельник в МИД республики.

"По итогам 2021 года экспорт товаров составил 39,9 млрд. долларов США, что на 36,7% больше уровня предыдущего года. В 2021 году повышенным спросом на мировом рынке пользовались белорусская продукция нефтехимии, машиностроения, металлургии, деревообработки, продовольственные и сельскохозяйственные товары, продукция легкой промышленности, мебель, стекло, стекловолокно, цемент", — говорится в обзоре итогов внешней политики Белоруссии в 2021 году, опубликованном на сайте МИД.

По информации ведомства, в прошлом году белорусская продукция поставлялась на рынки 174 стран, прирост экспорта товаров наблюдался практически во все регионы мира. Так, на 74,4% вырос экспорт в Евросоюз, на 24,6% — в Россию, почти на 26% — в другие страны ЕАС.

"На долю Российской Федерации, выступающей основным торговым партнером Беларуси, в 2021 году пришлось 49% стоимостного объема внешней торговли товарами, 41,1% экспорта, 56,6% импорта. Сторонами продолжена работа по снятию барьеров и ограничений во взаимной торговле, обеспечению равных условий хозяйствования, решению актуальных вопросов взаимодействия в энергетической сфере, наращиванию промышленной кооперации", — отметили в МИД.