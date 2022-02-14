КИЕВ, 14 фев — ПРАЙМ. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что закрытие воздушного пространства и портов на сегодняшний день не обсуждается и ризвал медиа не сеять панику.

"Эти глупости, что сегодня должны были приниматься решения по перекрытию нашего воздушного пространства, по закрытию каких-то морских портов, не соответствуют действительности. Ситуация находится, еще раз, абсолютно на контроле… Мы небо наше не закрываем", — сказал он.

Данилов добавил, что ряда авиакомпаний о прекращении полетов связано с катастрофой рейса MH17.

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