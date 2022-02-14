МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому повышаются штрафы для должностных и юридических лиц за продажу лотерейных билетов россиянам до 18 лет, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в статью 14.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Так, за распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов среди граждан до 18 лет и выплату им выигрышей штраф для должностных лиц предлагается повысить до 30-50 тысяч с 10-20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 300-500 тысяч с 20-40 тысяч рублей.

В то же время для граждан штрафы сохраняются на уровне 2-3 тысячи рублей.