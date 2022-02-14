МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. По предварительным данным, товарообмен РФ-ФРГ вырос в 2021 году на 34,1% и составил 59,74 миллиарда евро, заявил РИА Новости торгпред Андрей Соболев.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 февраля совершит визит в Россию и обсудит на переговорах с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на границе с Украиной, вопросы европейской безопасности и урегулирование в Донбассе, а также ряд двухсторонних тем, в том числе экономическое взаимодействие и будущее газопровода "Северный поток 2".

"Согласно предварительным данным статистического ведомства Германии, товарооборот России с Германией в декабре 2021 года достиг 5,38 миллиарда евро, увеличившись по сравнению с декабрем 2020 года на 56,8%. В целом, по итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос на 34,1% и составил 59,74 миллиарда евро", — заявил Соболев.

По словам торгпреда, импорт Германией российских товаров в декабре 2021 года вырос до 3,31 миллиарда евро, что на 95,3% больше, чем в декабре 2020 года. Импорт из России по итогам всего 2021 года увеличился на 54,2% — до 33,11 миллиарда евро. Германский экспорт в Россию в декабре 2021 года также показал рост на 19,1% и объем в 2,07 миллиарда евро. Суммарно за год в Россию было поставлено германских товаров на 26,65 миллиарда евро, что на 15,4% больше, чем годом ранее.

"Примечательно, что товарообмен между нашими странами в указанный период развивался активнее, чем внешняя торговля Германии в целом, объем которой в декабре 2021 года вырос на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 226,99 миллиарда евро, что в свою очередь обусловило общегодовой показатель в 2,58 триллиона евро, превосходящий показатель 2020 года на 15,4%", — заявил Соболев, добавив, что в списке внешнеторговых партнеров Германии в 2021 году Россия поднялась с 14 на 13 место.

"Приведенные данные в очередной раз подтверждают традиционно тесные партнерские и прагматичные экономические связи между Россией и Германией, в том числе в условиях внешних вызовов", — сказал он.