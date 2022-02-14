МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды в феврале не изменятся по сравнению с январем и составят 2,4 триллиона рублей, оценили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Так, аналитики BCS Global Markets ожидают выплаты в объеме 2,362 триллиона рублей, Промсвязьбанка — 2,443 триллиона, банка "Санкт-Петербург" — 2,445 триллиона рублей.

Налоговый период начнется 15 февраля, когда уплачиваются страховые выплаты: 730 миллиардов рублей — по оценке BCS Global Markets, 780 миллиардов — банка "Санкт-Петербург" и 680 миллиардов рублей — Промсвязьбанка.

Пик платежей придется на 25 февраля: по оценке BCS Global Markets, НДС, НДПИ и акцизы составят 285 миллиардов, 818 миллиардов и 47 миллиардов рублей. Промсвязьбанк оценил эти выплаты в 550 миллиардов, 847 и 166 миллиардов, банк "Санкт-Петербург" — в 290 миллиардов, 780 и 20 миллиардов рублей, соответственно.

Как правило, за два-три дня до даты платежа экспортёры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю, комментирует Роман Наумов из BCS Global Markets.