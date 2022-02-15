МОСКВА, 15 фев ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, согласно второй оценке, в четвертом квартале 2021 года вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. ЦБ прогнозирует рост ВВП России в 2022 году на уровне 2-3%

Соответствующие данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует во вторник, 15 февраля, в 13.00 мск. Прогноз совпадает с первой оценкой.

Вместе с этими данными Евростат сообщит о дефиците внешнеторгового баланса еврозоны, который, согласно ожиданиям, в декабре вырос до 3,2 миллиарда евро с 1,5 миллиарда.

В то же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в феврале вырос до 55 пунктов с 51,7 пункта в январе.

В 10.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) опубликует данные по безработице в Великобритании за октябрь-декабрь. Ожидается, что показатель в отчетном периоде сохранился на уровне сентября-ноября в 4,1%.