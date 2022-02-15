МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2021) -3,6% 5,4% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2021) -0,9% 1,3% (факт)
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -1% -1% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь) 4,2% 3,8%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь) -43,3 тыс -28 тыс
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (декабрь) 60 тыс -65 тыс
10:00 GBP Великобритания — Производительность труда -1,4%  
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (декабрь) 4,1% 4,1%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 6,5% 6%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) 6,6% 6,1%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль) -10,2 -6
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль) 51,7 55
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2021) 4,6% 4,6%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 0,3% 0,3%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь) -1,5 млрд евро  
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (февраль) 49,4  
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (январь) 236,1 тыс 245 тыс
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 0,5% 0,5%
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль) -0,7 12,15
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 0,3% 0,5%

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2021/2021    
  RUB Лента — закрытие реестра для ВОСА (10.03.2022, увеличение УК путем допэмиссии акций, вопрос о расформировании специального фонда для выплаты див-дов по ап ПАО)    
  RUB Роснефть — СД (отчет о деятельности комитета СД по аудиту за 4кв2021)    