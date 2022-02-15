БИШКЕК, 15 фев — ПРАЙМ. Глава киргизского кабмина Акылбек Жапарововет заявил в ходе пресс-конференции, что совет глав государств ЕАЭС пройдет в мае, возможно, на Иссык-Куле. В МИД России рассказали о сопряжении ЕАЭС и китайской инициативы

По его словам, также в рамках саммита пройдет "большой экономический форум", на котором будут рассмотрены все инициативы Киргизии по ЕАЭС, озвученные в декабре президентом Садыром Жапаровым.

СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

Находящийся в Минске первый зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов сообщил, что главы правительств стран СНГ в мае могут подписать соглашение о свободной торговле услугами между государствами Содружества.

По его словам, в комитете приступили к подготовке заседания совета глав правительств, которое должно состояться во второй половине мая в Нур-Султане. Анфимов выразил надежду, что в ходе мероприятия будет подписано соглашение о свободной торговле услугами между государствами, входящими в состав СНГ.

Анфимов отметил, что это очень важный документ, который долгое время разрабатывался и сейчас он находится в стадии логического завершений, к которой комитет подошел еще в прошлом году во время председательства Беларуси.

"Отдельные штрихи доработали, и теперь, в принципе, он готов к подписанию", — заявил Анфимов.

По его словам, постпреды стран СНГ на встрече во вторник в Минске рассматривают не только предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ, но и предложения по повестке заседания совета министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится 8 апреля в Душанбе в узком и широком составах. Предлагается рассмотреть вопросы международного характера, реализацию проекта о молодежной столице СНГ, создание базовой организации в области туризма, перечень перспективных научных проектов, поправки в положение о бюро по координации борьбы с оргпреступностью.