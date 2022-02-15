МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре 2021 года вырос до 4,6 миллиарда евро с 1,5 миллиарда евро в ноябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения дефицита торгового баланса лишь до 3,2 миллиарда евро.

При этом экспорт товаров из еврозоны увеличился в декабре на 14,1% в годовом выражении — до 218,7 миллиарда евро, импорт — на 36,7%, до 223,3 миллиарда.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 10 миллиардов евро после профицита в 29,3 миллиарда годом ранее. Экспорт товаров из ЕС в декабре увеличился в годовом выражении на 12,5% — до 198,2 миллиарда евро, импорт — на 41,8%, до 208,2 миллиарда.