МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом. Греф поддержал запрет криптовалют в России в качестве платежных средств

Проект, внесенный группой депутатов во главе с председателем бюджетного комитета Андреем Макаровым, направлен на упрощение порядка уплаты налогов и других обязательных платежей. Его реализация позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия уплаты налогов, сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.

В настоящее время плательщик заполняет большое количество платежных поручений. Вместо этого законопроект предлагает внедрить единый налоговый счет, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе.

"Таким счетом смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом — достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога", — пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом налоговый орган самостоятельно будет засчитывать единый налоговый платеж в счет уплаты налогов, в том числе на основании информации, представляемой в некоторых случаях плательщиком. Помимо этого, законопроект устанавливает единые сроки уплаты налогов — 25-е число месяца, что позволит упростить платежный календарь налогоплательщиков.

В случае принятия законопроекта наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов будет исключено. Если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму налогов, подлежащих уплате, их можно будет либо вернуть, либо зачесть в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Документ содержит отдельные положения, регламентирующие порядок принудительного исполнения решений налоговых органов. Кабмин полагает целесообразным "дополнительно проработать указанные вопросы в целях исключения возможных рисков возникновения конкуренции" норм Налогового кодекса и закона "Об исполнительном производстве", а также урегулировать вопросы переходных положений в отношении исполнительных производств, возбужденных до вступления закона в силу.