МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Украинские железные дороги ("Укрзализныця") приостановили транзит белорусских минеральных удобрений, соответствующая информация опубликована на сайте компании. В Минобороны Украины не видят оснований для введения военного положения

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить.

Согласно данным на официальном сайте "Укрзализныци", временные ограничения на транзит белорусских минеральных удобрений вводятся с 16 февраля 2022 года. Удобрения должны были направить в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии. Дата окончания ограничений не уточняется.

В тексте решения также указано, что удобрения поставляли "Беларуськалий" и "Белорусская калийная компания".

По данным агентства "Украинские новости", в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, импорт минеральных удобрений на Украину вырос на 97,6%, до 1,661 миллиарда долларов. В частности, из Белоруссии Украина импортировала в декабре 2021 года калийных удобрений на 4,385 миллиона долларов, в декабре 2020 года – на 1,703 миллиона долларов.

Ранее Лукашенко заявил, что на фоне запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений в свои порты Минск рассматривал возможность поставок через Украину, но она в итоге отказала.