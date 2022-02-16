МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам января ускорилась до 5,5% с 5,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

За январь потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,5% в декабре.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали сохранения годовой инфляции на уровне декабря в 5,4%. В месячном выражении ожидалось снижение потребительских цен на 0,2%.